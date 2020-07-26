Temmuz ayı memur ve emekli maaş farkları yattı mı? SSK – Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada emekli maaş farkları için de tarih verilmişti. Kurban Bayramı nedeniyle erkenden hesaplara yatacağı bildirilen farkların ise belirtilen tarihlere göre yatmaya başladığı bildirildi. Buna göre; vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? SSK – Bağkur emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte merak edilenler…

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Bilindiği üzere 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtılacağı biliniyordu. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre ise emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, 2020 Kurban Bayramı'na denk gelmesi sebebinden temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin beraber ödeneceğini belirtti.