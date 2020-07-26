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Temmuz ayı memur ve yattı mı? SSK – Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

için milyonlarca vatandaşın araştırmaları hız kazanırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre ödemeler yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon oranı sonrasında emeklilerin ve memurların maaşlarına yapılacak olan zam oranları belli olurken yatacak olan farkların bayram nedeniyle erkenden hesaplara yatacağı bildirilmişti. Peki, Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? SSK – Bağkur emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 11:01 ABONE OL
Temmuz ayı memur ve emekli maaş farkları yattı mı? SSK – Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada için de tarih verilmişti. Kurban Bayramı nedeniyle erkenden hesaplara yatacağı bildirilen farkların ise belirtilen tarihlere göre yatmaya başladığı bildirildi. Buna göre; vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? SSK – Bağkur emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte merak edilenler…

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Bilindiği üzere 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisine yüzde 5.75 zammın yansıtılacağı biliniyordu. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre ise emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, 2020 Kurban Bayramı'na denk gelmesi sebebinden temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin beraber ödeneceğini belirtti.

Temmuz ayı memur ve emekli maaş farkları yattı mı? SSK – Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

Temmuz ayı memur ve emekli maaş farkları yattı mı? SSK – Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN ALINACAK?

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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Temmuz ayı memur ve emekli maaş farkları yattı mı? SSK – Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
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