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ile ilgili haberi: bugün ne kadar, kaç TL?

ile ilgili haberi, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde corona virüs kaynaklı olarak dolardaki sert yükseliş devam ediyor. Durum böyle olunca da güncel dolar fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizde, dolar kuru, euro kuru ve TL karşısındaki değişimleri yer almaktadır. Peki, canlı dolar kuru bugün ne kadar? İşte, 27 Temmuz Pazartesi tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 00:22 ABONE OL
Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan dolar en son dün akşam saatlerin 6.86 civarında seyrediyordu. Anlık fiyatı merak edilen dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte, 27 Temmuz Pazar tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR (27 TEMMUZ)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,85 civarında hareket ediyor.

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EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 8,06 seviyesinde yer alıyor.

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Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL?
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