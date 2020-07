Atlas Üniversitesi genç istihdamını yönlendirecek mesleklerde iddialı

Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay, 'istihdam ve mesleği' birbiriyle çok ardışık kavramlar olarak gördüklerini belirtiyor. Özay, 'Üniversite kurarken ülkemizin gerçeklerini bilmek ve ihtiyaçlarını göz önüne almak zorundaydık. Bir sektörde fazla istihdam varsa oraya eğilmemizin gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Sayılara baktığımızda Türkiye'deki doktor sayısının OECD ortalamasının neredeyse yarısı kadar olduğunu görüyoruz. İhtiyaç ise bunun iki katı. Çünkü doktora başvuran hasta sayısı da OECD ortalamasının iki katı olarak seyrediyor. Aslında açık 4 katı gibi düşünebiliriz. Bu diş hekimliğinde de aynı şekilde. Hemşirelik, Ebelik gibi diğer bölümlerde sayılar ortalamanın 5'te biri kadar. Fizyoterapi, Ergoterapi gibi daha az bilinen bölümlere bakıldığında ise rakamlar daha da düşüyor. Sağlık bir ekip işidir. Ameliyata girdiğinizde hemşirelerin, ekibin, anestezistin, dezenfeksiyon ekibinin çok iyi olması lazım. Dolayısıyla sadece doktorlukta değil, sağlık sektöründe yan dallarda da çok fazla istihdam açığı var.' diyor.

ATLAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ İSTİHDAM YÖNÜNDEN BÖLÜMLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Ayhan Bilir 'Dünya tıbbını takip edebilen ve gereklerini uygulayabilen, özgüveni yüksek, çağdaş tıbbın bütün gereklerini takip eden doktorlara ihtiyacımız dün de vardı, yarın da olacak. ' derken Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, 'İyi ve nitelikli bir psikolog olmak istiyorsanız uzmanlaşmanız gerekiyor. Psikoloji çok geniş bir spektrum. İlk yapacağınız şey bir alt alanında lisansüstü eğitim programına devam etmek olmalı.' diyor. Dünya Sağlık Örgütü verileriyle örnekler vererek hemşirelik bölümünde istihdam fırsatlarını değerlendiren Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytolan Yıldırım 'Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre şuanda dünyada 5,6 Milyon hemşireye daha ihtiyaç var. Her 8 hemşireden biri şu anda okuduğu ve doğduğu ülkede değil, başka bir ülkede çalışıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde her 6 hemşireden 1'i de emekliye ayrılacak. ' diyerek iş fırsatlarına dikkat çekiyor. Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bülent Katipoğlu 'Diş hekimliğinde uzmanlık çok önemli ve artık nerdeyse koşul haline geliyor. Çocuk diş hekimliği var, çene cerrahisi var, diş eti hastalıkları var, protez var, hatta protez bile sabit ve hareketli protez diye birbirinden ayrıldı. Tüm bu bölümler için nitelikli hekim yetiştireceğiz.' diyerek bölümün kendi içinde de fırsatlarla dolu olduğunu belirtiyor.

TEKNOLOJİNİN GELİŞMESİNE PARALEL OLARAK HER SEKTÖRDE MÜHENDİSLİĞE İHTİYAÇ DUYULACAK

Bilgisayar mühendisliğinin önemine dikkat çekerek 'Değişime, farklılaşmaya ihtiyaç duyulduğu yerde ve geleceğin dünyasında da insanın olduğu her alanda mühendisliğe ihtiyaç var' diyen Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Yaman, Türkiye'de kadın mühendis sayısının 200 bini geçtiğine ve kadın mühendislerin de sektörde söz sahibi olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'deki üst düzey yönetici ve CEO'ların 3'te 2'sinin mühendislik mezunu olduğuna dikkat çeken Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koçan, 'Robotlar artık cerrahi işlem yapıyorlar. Fabrikalarda robotlar insan gücünün yerine geldi. Gelecekte muhtemelen otel çalışanları yerlerini robotlara bırakacak. Her sektörde bilgisayar mühendisliğine ihtiyaç duyulacak' diyerek Bilgisayar Mühendisliği bölümünün geleceğine ışık tutuyor.

KORONAVİRÜS GÜNDEMİNDE KARŞIMIZA ÇIKAN 'DEZENFEKSİYON' KAVRAMI İLK KEZ ATLAS ÜNİVERSİTESİ'NDE BÖLÜM OLDU

Türkiye'de Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi bölümünün yer aldığı ikinci üniversite olan Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kadriye Karahangil, koronavirüs ile birlikte hayatımıza giriş yapan 'dezenfeksiyon' kavramının eğitimde de gündeme geldiğini anlatıyor. 'Türkiye'de sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi bölümünde nitelikli eleman sayısı çok sınırlı. Bu eğitimi veren ikinci üniversiteyiz. Şimdiye kadar bu işlevi hemşirelik gibi diğer branşlar yürütüyordu. Pandemi ile birlikte de bu bölümün önemini gördük. Dolayısıyla ilk mezunların çok kolay iş bulacağını düşünüyorum. Gelişen teknoloji ile beraber robotik ve bilişsel anlamda bu alanda da gelişmeler olacaktır. Bütün alanlarda sertifikasyon programları uygulandığı ve bu alanda ciddi açık olduğu için istihdam problemi olmayacaktır. Her geçen gün hastane sayımız arttığı için uzun yıllar bu bölümün önü açık olacaktır. ' diyor.

BESLENME & DİYETETİK BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

İş olanakları açısından yükselişe geçen meslekler ve bölümleri değerlendiren Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hülya Yılmaz Önal, kamuda ve özel sektörde Beslenme & Diyetetik Bölümü'nü değerlendirdi. Önal, 'Günümüzde gelişmekte olan toplumlarda ve gelişmiş ülkelerde sağlık sorunları çok önemli boyutlara ulaştı. Ülkemiz de bunlara dahil. Beslenme problemleri kolik hastalıkların gidişatını da etkiliyor. Özellikle obezite ve ilişkili hastalıklarda büyük oranda problemler yaşanmakta. Ülkeler, sağlık yatırımlarının önemli bir kısmını obezite ile ilişkili kısımlarda harcıyor. Obezite ile birlikte gelen tip 2 diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı gibi problemli ve mortalite oranı yüksek hastalıklar mevcut. Bu hastalıkların beslenmeyle ilişkileri mutlaka dikkate alınmalı. Bu noktada beslenme ve diyetetik mezunlarına ihtiyaç gün geçtikçe artmakta. Mesleğin geleceğine baktığımızda geçen sene Türkiye Diyetisyenler Derneği'nin sunduğu verilere göre Türkiye'deki yaklaşık 850 adet kamu hastanesinde 650 adet diyetisyen var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 135 bin yatak sayısı var. Bunlardan da yaklaşık 73 bin tanesi nitelikli yatak sayısı. Sağlık Bakanlığı'nın pratiğine göre, her 25 yatak sayısına 1 diyetisyen bulunması talep ediliyor. Bu durumda kamuda yaklaşık 3 bin kişilik diyetisyen açığı söz konusu. Bunun dışında yine özel sektörde, catering şirketlerinde, diyaliz merkezlerinde ve sporla alakalı merkezlerde, takımlarda yine geleceğe yönelik istihdam yüksek olacaktır. ' dedi.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDE HER YIL İSTİHDAM AÇIĞI MEYDANA GELİYOR

Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, sağlık sektörünün bir diğer önemli bölümü hemşirelikle ilgili istihdam açığına dikkat çekiyor ve ekliyor: 'Günümüzde Türkiye'deki hemşirelerin sayısı 204 bin. Pandemi sürecinde 9 bin kişilik bir ek istihdam sağlanmasıyla birlikte aktif çalışan hemşire sayısı 210 binin üzerinde diyebiliriz. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hiçbir zaman yeterli sayıya ulaşılamıyor. Bu yıl pandemi ile birlikte yine hiç olmadığı kadar hemşireliğin önemini kavramış olduk. Dünya genelindeki 28 milyon hemşirenin dünya nüfusunun yarısını oluşturan ülkelerde olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre tüm dünyada şuan 5,6 milyon hemşireye daha ihtiyaç var. Son yıllarda 3'te 1 oranda erkeklerin de hemşirelik bölümü tercih ettiğini görüyoruz. Bu artışla da birlikte hemşirelik bölümünde de istihdam sorunu öngörülmemektedir.'

PSİKOLOJİ, YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİDEN NEGATİF ETKİLENMEYECEK ALANLARDAN BİRİ

Teknolojinin gelişimi her alanda olduğu gibi bazı mesleklerin gidişatını da etkiliyor. İşgücünün yapay zekaya devredilmesi bazı sektörlerde istihdamı olumsuz etkilese de bazı meslekler direkt insan odaklı olması dolayısıyla bu tehditle karşı karşıya kalmıyor. Psikoloji bölümünün de teknolojinin gelişiminden negatif etkilenmeyecek mesleklerden biri olduğunu belirten Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, istihdam yönünde hiçbir değişiklik öngörmediklerini açıklıyor.

DİŞ HEKİMLİĞİ DÜNYANIN HER YERİNDE KULLANILABİLİR

İşsiz kalma şansının sıfıra yakın olduğu bölümlerden biri olan Diş Hekimliği konusunda ise 'Diş hekimi doktor, mühendis ve sanatçıdır. Üç özelliği bir arada toplayan bir meslektir. Hekimlik yapıyorsunuz temel bilimleriniz var, bir mühendis gibi ağız içinde küçücük yerde çalışacaksınız, bir mimar gibi üniteleri güzel yerlere koyacaksınız ve bir sanatçı, bir nakkaş gibi çalışacaksınız. Yetenekli ve başarılıysanız işsiz kalmanız olanaksız. ' diyen Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bülent Katipoğlu, gelişen teknolojiyi çok efektif bir şekilde kullanabilen bir meslek dalı olan Diş Hekimliği'nde her zaman istihdam açığı olacağını ekliyor.