Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2020 Fındık fiyatları!

Ülkenin önemli üretim ve ihracat piyasa ürünlerinden olan fındık fiyatlarına yönelik açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Kabine Toplantısı sonrası belli konular için açıklama yapan Başkan Erdoğan; geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisinin 16,5-17 lira kilogram fiyatı üzerinden alıma çıktığını, bu sayede düşme eğilimi gösteren fındık fiyatlarının sezon içinde 18-20 lira civarında seyrettiğini anımsattı. Peki; fındık fiyatları ne kadar oldu? 2020 fındık fiyatları!

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2020

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Erdoğan fındık fiyatları ile ilgili şunları söyledi;

Fındık fiyatları sezon içinde 18 20 lira arasında seyir etmişti. Fındık ihraç fiyatının kg'da 5.8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti. Tabi bu rakamları bilmeyenler bilseler de anlamını kavramayanlar tamamen yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmak için uğraşıyor. Bu tür hezeyanları kenara bırakıyorum. Bizim yetki ve güç kaynağımız da milletimizdir.

2020 fındık fiyatları...