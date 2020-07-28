Dolar fiyatları son dakika haberi: Dolar ve Euro bugün ne kadar?

Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında kendine yer buluyor. Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan dolar en son dün akşam saatlerin 6.86 civarında seyrediyordu. Anlık fiyatı merak edilen dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte, 28 Temmuz Salı tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları..

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR (28 TEMMUZ)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,94 civarında hareket ediyor.

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EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 8,14 seviyesinde yer alıyor..