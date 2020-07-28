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Haberler Ekonomi Haberleri Dolar fiyatları son dakika haberi: Dolar ve Euro bugün ne kadar?

haberi: bugün ne kadar?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklar nedeniyle döviz kurlarındaki artış sürüyor. Durum böyle olunca gün içerisinde ‘ bugün ne kadar?’ sorusu merak ediliyor. İşte serbest piyasada güncel dolar ve euro fiyatları…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 20:07 ABONE OL
Dolar fiyatları son dakika haberi: Dolar ve Euro bugün ne kadar?

Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında kendine yer buluyor. Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan dolar en son dün akşam saatlerin 6.86 civarında seyrediyordu. Anlık fiyatı merak edilen dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte, 28 Temmuz Salı tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları..

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR (28 TEMMUZ)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,94 civarında hareket ediyor.

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EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 8,14 seviyesinde yer alıyor..

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Dolar fiyatları son dakika haberi: Dolar ve Euro bugün ne kadar?
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