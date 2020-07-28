Piliç devinden tarım hamlesi

SABAH'ın bu haftaki fabrika ziyaretlerinin adresi, 3 milyar liralık cirosu ile Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında 60'ıncı sıralarda bulunan Şenpiliç'in Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki entegre tesisleri oldu. Binlerce kişinin istihdam edildiği dev tesislerde, salgına karşı en üst seviyede alınan önlemlerle üretim tam kapasiteye yakın devam ediyor. Piliç sektöründeki yatırımlarını Çukurova'nın bereketli topraklarına sahip Adana ve Osmaniye'ye yönlendiren şirket, Şenola markasıyla tarım sektörüne girerek gıda sektöründeki varlığını daha da güçlendirdi.

HEDEF GENİŞ ARAZİLER



Eskişehir Çifteler'de 1.240 dekar alanda elma bahçesi yatırımı yapan Şenola Tarım, Mahmudiye'deki 400 dekarlık armut ve ayva bahçeleriyle bu alandaki yatırımlarını büyütüyor. Şenpiliç Genel Müdür Yardımcısı Ali Balcı, "Bölgede tarımsal istihdama büyük bir katkı sağlayacağız" dedi. Aynı bölgede 10 bin tonluk soğuk hava deposu inşaatını da tamamlanmak üzere oldukları bilgisini veren Balcı, şunları kaydetti: "1.200 dekarı aşkın alanda görev yapan kadrolu eleman sayımız, arazilerin daha büyük ölçeklere ulaşmasıyla artacak. Hedefimiz yeni araziler alarak üretim kapasitemizi artırmak. Sonrasında ise hedefimiz iklim, toprak ve arazi olarak uygun bölgelerde farklı meyvelerin üretimine yönelmek."

İSTİHDAMINI KORUDU



Piliç eti üretiminde aldıkları olağanüstü önlemlerle pandemi sürecini sıkıntı yaşamadan atlattıklarını söyleyen Ali Balcı, "Planladığımız kapasitelere çok yakın üretim yapıyoruz. Aldığımız önlemler sayesinde, bu dönemde hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık. Kimseyi ücretsiz izne ayırmadık" diye konuştu.

Şenpiliç, halen satışlarının yüzde 10-12'sini ihracat yoluyla yapıyor. İç piyasaya konsantre olduklarını söyleyen Balcı, "Türkiye, bölge için bir üretim üssü konumunda. Başta Irak olmak üzere Gürcistan, Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri dahil 30 ülkeye ürün satıyoruz. Suriye'de sulh sağlanırsa çok önemli bir pazar olacak" dedi. Sektörün en büyüğü olarak yurtdışından ortaklık teklifleri aldıklarını söyleyen Ali Balcı, "Teklif var ama sıcak bakmıyoruz. Tamamlayıcı olacağını düşünürsek yeni bir satın alma düşünebiliriz" diye konuştu.



ÇUKUROVA'YA YATIRIMLARI SÜRECEK



Geçtiğimiz yıla kadar üretimine Sakarya'daki entegre tesislerinde devam eden Şenpiliç, Adana ve Osmaniye'de yaptığı yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Halen Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 500 milyon liralık yatırım yapan şirket, Çukurova'da büyümeye kararlı. Şubat 2019'da bölgedeki ilk yem fabrikasını Adana'da açan Şenpiliç, aynı yılın mart ayında da kesimhane yatırımını devreye aldı. Adana'da yeni bir kuluçkahane inşa ettiklerini belirten Balcı, "Makine parkını sipariş ettik, bina inşaatı sürüyor. Tesisi ekim gibi faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Kadirli'ye yapacağımız ikinci hatla toplam 500 kişilik yeni istihdam sağlayacağız. Sürekli yatırım yapan bir grubuz. Planladığımız tüm yatırımlara devam ediyoruz" şeklinde konuştu.