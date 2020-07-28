Son Dakika: Kurban Bayramı Emekli İkramiyeleri Hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinin Temmuz ayında hesaplara yatacağını belirtmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…