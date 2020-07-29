Piyasaların gözü bu kararda! FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2020 Temmuz FED faiz kararı açıklanıyor…

Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı ardından alınacak olan kararlar merak ediliyor. Hem yurt içi hem yurt dışı piyasasını yakından ilgilendiren toplantı ABD Merkez Bankası'nın Temmuz 2020 kararını açıklamasıyla şekillenecek. FED tarafından açıklanacak olan 2020 yılı faiz kararına ilişkin yapılan açıklama tüm medya ve finans kuruluşları tarafından takip edilecek. Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediği ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağı tahmin ediliyor. Peki FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta belli olacak? 2020 Temmuz FED faiz kararı açıklandı mı?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Piyasaların gözü kulağı FED faiz toplantısına çevrildi. Temmuz 2020 FED faiz kararı açıklaması ile birlikte, piyasalar yeniden pozisyon alacak. Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklama, piyasalar tarafından anlık takip edilecek. Buna göre FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

İşte detaylar…