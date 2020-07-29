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Piyasaların gözü bu kararda! toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2020 Temmuz açıklanıyor…

Küresel piyasalar gözlerini toplantısının ardından alınacak kararlara çevirdi. Her ay belli tarihlerde yapılan toplantı için ABD ’nın Temmuz 2020 kararını açıklamasıyla piyasalar pozisyon alacak. Piyasalar faiz değişikliği beklemezken güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Amerikan Merkez Bankası yılın yedinci ayı olan Temmuz 2020 faiz kararlarını bugün açıklaması bekleniyor. Peki ne zaman, saat kaçta? 2020 Temmuz açıklanıyor...

Giriş Tarihi: 29.7.2020 11:24 ABONE OL
Piyasaların gözü bu kararda! FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2020 Temmuz FED faiz kararı açıklanıyor…

Amerikan () toplantısı ardından alınacak olan kararlar merak ediliyor. Hem yurt içi hem yurt dışı piyasasını yakından ilgilendiren toplantı ABD Merkez Bankası'nın Temmuz 2020 kararını açıklamasıyla şekillenecek. FED tarafından açıklanacak olan 2020 yılı faiz kararına ilişkin yapılan açıklama tüm medya ve finans kuruluşları tarafından takip edilecek. Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediği ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağı tahmin ediliyor. Peki ne zaman, saat kaçta belli olacak? 2020 Temmuz açıklandı mı?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Piyasaların gözü kulağı FED faiz toplantısına çevrildi. Temmuz 2020 FED faiz kararı açıklaması ile birlikte, piyasalar yeniden pozisyon alacak. Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklama, piyasalar tarafından anlık takip edilecek. Buna göre , saat kaçta?

İşte detaylar…

Piyasaların gözü bu kararda! FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2020 Temmuz FED faiz kararı açıklanıyor…

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

toplantısı 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. FED Başkanı Powell bugün saat 21:00 itibari ile merakla beklenen faiz kararını açıklayacak.

Piyasaların gözü bu kararda! FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2020 Temmuz FED faiz kararı açıklanıyor…

ANALİST YORUMLARI

Bugün açıklanacak kararları öncesinde, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, Kovid-19 tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi

21.00 ABD, Fed'in kararı

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Piyasaların gözü bu kararda! FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2020 Temmuz FED faiz kararı açıklanıyor…
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