Son dakika: Bakan Pakdemirli'den mısır fiyatı açıklaması

Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILDAN İTİBAREN ET İTHALATINI TAMAMEN SIFIRLAYACAĞIZ"

Üreticiden vazgeçmeyeceksiniz. Et ithalatı 2018'de 50 bin ton kadardı. Yüzde 4-5 civarında ithalat vardı. 2019'daki senaryo şu 5 bin ton ithalat var. Hayvan ithalatında 500 binlere indik. 500 binden de bu yıl 200 binlere ineceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren et ithalatını tamamen sıfırlayacağız.

Et fiyatları yüksek değil, ürünlere baktığımız zaman Avrupa seviyesinde altında kalmış durumda. Bu işin sürdürülebildiğini sağlamak gerekiyor. Yurt dışından ithal etseniz yine aynı rakamlar olacak. Türkiye'de fiyatını düşüremeyeceğimiz hiçbir ürün yok. Üreticiyi koruyacağız tüketiciyi de kollayacağız. Beyaz ette Türkiye'nin performansı son derece iyi.

Fındıkta Türkiye söz sahibi. Fındığın fiyatını dünyada Türkiye belirliyor.

MISIR ALIM FİYATI BELLİ OLDU

Mısır için müjdemizi verelim. 300 bin üreticimiz tarafından üretilen ve hasadı başlayacak mısırın alım fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik artı 60 lira bunun desteği var.