Döviz rezervlerimiz yeterli

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, son dönemde kriz lobisi tarafından öne sürülen "Türkiye rezervlerini kaybetti" iftiralarına son noktayı koydu. Enflasyon Raporu 2020-III Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından soruları yanıtlayan Uysal, "Rezervlerimizin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Rezervlerdeki artış politikamızı devam ettireceğiz" dedi.Uysal, salgında ikinci dalgaya yönelik senaryolarının sorulması üzerine, tüm varsayımlarını ikinci dalga olmayacağı öngörüsüyle yaptıklarını söyledi. Dünyada da ikinci dalga olsa dahi ekonomilerin kapanmaması yönünde yaklaşım bulunduğuna işaret eden Uysal, "Bizim tarafta zaten gelişmeler olumlu. Normalleşme süreci başlamış bulunuyor. Bunun da devam etmesini bekliyoruz. Bütün varsayımlarımızı bu çerçevede yapmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.Mayısta başlayan toparlanmanın haziran ve temmuz aylarında güç kazandığını anlatan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ihracatta daha belirgin olmak üzere dış ticaret hacminde toparlanma gözlendiğini ve dış ticaret açığının bir miktar daraldığını dile getirdi.Merkez Bankası 2020 enflasyon tahminini yüzde 7.4'ten 8.9'a, 2021 tahminini ise yüzde 5.4'ten 6.2'ye yükseltti. Petrol fiyatlarına ilişkin tahmin bu yıl için 32.6 dolardan 41.6 dolara, 2021 için ise 36.8 dolardan 43.8 dolara yükseltildi. Gıda enflasyonu tahmini yüzde 9.5'ten 10.5'e, 2021 için ise yüzde 7'den 8'e yükseltildi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun temmuz ayından itibaren düşüş eğilimine gireceğinin öngörüldüğünü söyledi.