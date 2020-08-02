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Darbeci Sisi hükümetinden skandal açıklaması! 'ten rahatsız oldular...

ABD'nin kuklası darbeci Sisi'nin yönettiği , 'nin 'de yapmayı planladığı sismik araştırmaların, Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak tanımladığı alanı ihlal etme potansiyeli taşıdığını duyurarak skandal bir açıklama yaptı.

BBC TÜRKÇE
Giriş Tarihi: 2.8.2020 13:00 Son Güncelleme: 2.8.2020 13:15 ABONE OL
Darbeci Sisi hükümetinden skandal Türkiye açıklaması! Oruç Reis'ten rahatsız oldular...

Mısır Dışişleri Bakanlığı skandal bir açıklama yayınladı. Bakanlık yazılı açıklamasında, Türkiye'nin geçen ay yayımladığı Navtex'in (Yazılı Seyir Uyarı Sitstemi) Mısır'ın egemenlik haklarını ihlal ve saldırı" anlamına geldiği kaydedildi.

AÇIKLAMADA AYRINTI VERİLMEDİ

Açıklamada ayrıntı verilmedi, ancak potansiyel ihlalin, Navtex'in sekizinci maddesinde olduğu vurgulandı. Sismik araştırmalar, doğalgaz arama çalışmalarından önceki hazırlıklardan biri olarak biliniyor.

Türkiye'nin sismik araştırma yapacağını açıklamasından sonra, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasında, bölgedeki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili gerilim artmıştı.

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Darbeci Sisi hükümetinden skandal Türkiye açıklaması! Oruç Reis'ten rahatsız oldular...
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