SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal ile ilgili gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alırken 22 ayar bilezik alış fiyatı 405,92 TL ike 18 ayar altın 327,45 TL'den işlem görmeye başladı. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmelerini takip edebilir, uzman yorumları ile canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

Altın fiyatları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarına başladılar. Haftanın ilk günü Pazartesi olması nedeniyle yükselecek mi düşecek mi araştırmaları yapılırken altın yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Haberimizin içerisinden uzman yorumları ve canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.