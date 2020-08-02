SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal ile ilgili gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alırken 22 ayar bilezik alış fiyatı 405,92 TL ike 18 ayar altın 327,45 TL'den işlem görmeye başladı. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmelerini takip edebilir, uzman yorumları ile canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.
Altın fiyatları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarına başladılar. Haftanın ilk günü Pazartesi olması nedeniyle yükselecek mi düşecek mi araştırmaları yapılırken altın yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Haberimizin içerisinden uzman yorumları ve canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.994,60
SATIŞ: 3.046,30
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.974,00
SATIŞ: 3.019,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 2.870,79
SATIŞ: 2.926,38
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.453,60
SATIŞ: 1.484,50
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 729,00
SATIŞ: 744,50
GRAM ALTIN
ALIŞ: 443,12
SATIŞ: 443,21
ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE YENİ REKOR!
Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları yeni haftada tarihi rekorunu kırdı. Gram altın 422, çeyrek altın ise 720 lira oldu.
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, "Artık düğünlerde gram çeyrek altın tercih ediliyor" dedi.
Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta başında rekor tazeledi. Yeni haftada tarihi rekorunu kıran altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta çeyrek altın 685, gram altın ise 410 liradan satılıyordu. Bugün ise çeyrek altın 720, gram altın ise 422 liradan alıcı buldu. Tam altının liste fiyatı ise 2 bin 880 lirada seyretti.
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükselişin ABD ile Çin arasındaki husumetten kaynaklandığını ifade etti. Kalkan, "Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ABD ve Çin'in birbirine olan husumetinden kaynaklandı. Genel anlamda altının yönü hep yukarı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yükseliş devam edecektir. Bu yükseliş bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Hani ucuz olsa da işlerimiz olsa. Elindeki bozduracak olan daha yükselecek diye bozdurmuyor, alacak olan da düşecek diye almıyor derken iki arada kalıyoruz" dedi.