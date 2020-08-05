Almanya’dan 4 ile ‘tatil vizesi’

Türkiye ile Almanya arasında süren görüşmeler sonrasında turizm sektörünü olumsuz etkileyen seyahat kısıtlandırılmasının kaldırılması için mutabakata varıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Almanya ilk etapta Türkiye'nin 4 ilinde seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. Buna göre Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'den Almanya'ya dönüşlerde yapılacak PCR testleri Alman yetkililer tarafından kabul edilecek ve tekrar 14 günlük bir karantina uygulamasına gerek kalmayacak. Havalimanlarında PCR testlerini yaptıran ziyaretçilerin test sonuçları uçakları Almanya'ya indiğinde yetkililere anında ulaştırılacak.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin Almanya ziyaretinde Türkiye'nin salgınla mücadele kapsamında turizm bölgelerinde aldığı etkin tedbirler Alman yetkililere anlatılarak seyahat kısıtlamalarının kaldırılması istenmişti. Almanya'ya güvenli turizm sertifikasyonu, pandemi sigortası, güvenli tatil bölgeleri ve gelişmiş sağlık altyapıları konularında güvence verilmesi, Alman yetkililerin kısıtlamaların bir bölümünün kaldırılması noktasında etkili oldu. Alman vatandaşlarının da tatillerini Türkiye'de geçirme isteklerini değerlendiren Almanya, 4 il için yeşil ışık yaktı.Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin sonuç verdiği Alman yetkililerle yapılan görüşmede 11 Mart'tan bu yana Antalya'da toplam vaka sayısının 500'ün, Aydın ve Muğla'da ise 300'ün altında olduğunu vurgulanmış, özellikle Antalya'da günlük vaka sayılarının 5'i geçmediği ifade edilmişti. Görüşmelerde, Türkiye'de güvenli turizm sertifikasyonunda yer alan 132 kriteri yerine getiren 500'e yakın otelin sertifikayı aldığı ve bu sayının kısa süre içerisinde 2 bine çıkacağı belirtilmişti. Türkiye'nin daveti üzerine de İzmir ve Kuşadası'na gelen Alman turizm acentelerine de güvenli tatil seçenekleri tanıtılmıştı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Almanya'dan Türkiye'ye turist yollayan acentelerin temsilcilerini buraya getirerek sağlık ve güvenlik sistemimizi yerinde incelemelerini sağladık. Avrupa Birliği'nden bile daha güvenli bir turizm altyapısına sahip olduğumuzu belirttiler" diyerek ilk sinyali vermişti.