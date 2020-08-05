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Dolar fiyatları son dakika haberi: Dolar ve Euro 5 Ağustos bugün ne kadar?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklar neticesinde hareketli günler geçiren dolar, şu sıralar yine artış eğiliminde bulunuyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 5.8.2020 10:25 ABONE OL
Dolar fiyatları son dakika haberi: Dolar ve Euro 5 Ağustos bugün ne kadar?

Dolar ve Euro son dönemde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Corona virüsün dünya piyasaları üzerinde etkisi, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki hareketliliği de beraberinde getirdi. Durum böyle olunca, yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş olan veya gerçekleştirmek isteyen kişiler 'Dolar ve Euro bugün ne kadar?' sorusunu araştırıyor. İşte detaylar…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR (5 AĞUSTOS)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,98 civarında hareket ediyor.

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EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 8,28 seviyesinde yer alıyor.

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Dolar fiyatları son dakika haberi: Dolar ve Euro 5 Ağustos bugün ne kadar?
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