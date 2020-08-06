Kapalıçarşı'dan ALTIN FİYATLARI hakkında SON DAKİKA bilgileri üst üste geliyor! 6 Ağustos gram ve çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatlarında da artış söz konusu! 6 Ağustos çeyrek altın fiyatları da yoğun şekilde araştırılıyor. Düğün sezonunun açılması ile birlikte vatandaşlar gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor. Toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemli bir birikim aracı olarak dikkat çeker. Altının yatırımcısına kazandırması da altın alacakları hareket geçirdi. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel altın fiyatlarını ve piyasalardaki son dakika bilgilerini bulabilirsiniz.

SON DAKİKA - 6 AĞUSTOS GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?