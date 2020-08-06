Kapalıçarşı'dan ALTIN FİYATLARI hakkında SON DAKİKA bilgileri üst üste geliyor! 6 Ağustos gram ve çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatlarında da artış söz konusu! 6 Ağustos çeyrek altın fiyatları da yoğun şekilde araştırılıyor. Düğün sezonunun açılması ile birlikte vatandaşlar gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor. Toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemli bir birikim aracı olarak dikkat çeker. Altının yatırımcısına kazandırması da altın alacakları hareket geçirdi. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel altın fiyatlarını ve piyasalardaki son dakika bilgilerini bulabilirsiniz.
GRAM ALTIN FİYATLARI
Ülkemizde son dönemde en çok tercih edilen altın türleri arasında gram altın var. Gram altın bugün 478,35 TL'den alınırken 478,45 TL'den satılıyor. Gram altın, özellikle çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra bir numaralı tercih olarak görülüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Her zaman yatırım aracı olarak nitelendirilen çeyrek altın bugün 789,70 TL'den alınırken 817,30 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarındaki artış devam ediyor.
1 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? TIKLA ÖĞREN
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.579,80
SATIŞ: 1.630,20
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.141,47
SATIŞ: 3.207,12
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ (GÜNCEL)
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.255,00
SATIŞ: 3.304,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.243,80
SATIŞ: 3.338,2022 ayar bilezik altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? 6 Ağustos 22 ayar bilezik anlık ve canlı alış satış fiyatı