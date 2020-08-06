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SON DAKİKA: rekor yükselişte! 6 Ağustos çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Rekor seviyede olan ile ilgili son dakika hareketliliği bugün de devam ediyor. Rekor tazeleyen gram altının fiyatı, yaşadığı yükselişe bağlı olarak 470 TL'ye yaklaştı. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseldi. Peki, 6 Ağustos çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Güncel altın fiyatları düşer mi yoksa daha yükselecek mi? İşte, uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 11:49 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yükselişte! 6 Ağustos çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Güncel , piyasaların dördüncü işlem gününde de rekor yükselişini sürdürüyor. Gram altının fiyatı, rekor tazeledi ve 460 TL'yi aştı. Koronavirüs salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına ulaştı. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün fiyatı 470 TL'yi test etmeye hazırlanırken çeyrek fiyatı ise 774 lira bandında seyrediyor. Ata ise 3.181,00 TL'den işlem görüyor.

6 AĞUSTOS UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, ŞU AN ALINIR MI?

Durum böyle olunca da , 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos ayında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 6 Ağustos 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yükselişte! 6 Ağustos çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.184,00
  • Satış: 3.264,60

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.170,00
  • Satış: 3.219,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yükselişte! 6 Ağustos çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 469,63
  • Satış: 469,80

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yükselişte! 6 Ağustos çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.547,00
  • Satış: 1.583,30

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yükselişte! 6 Ağustos çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 775,90
  • Satış: 792,80

TAM ALTIN

  • Alış: 3.066,35
  • Satış: 3.126,95

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yükselişte! 6 Ağustos çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA!

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yükselişte! 6 Ağustos çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yükselişte! 6 Ağustos çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

"2011-2013'DEKİ GİBİ SERT SATIŞ GELEBİLİR"

Ekonomide her şeyin yoluna girmesiyle beraber muhtemelen TL varlıklarda bir pozitiflik görülebileceğini ifade eden Karabulut, "Diğer taraftan V şeklinde toparlanmayı verilerde de görebilirsek, hızlı bir enflasyon gelme olasılığı da var. Bu da altın fiyatlarına 2011-2013'de olduğu gibi sert satış baskısı getirebilir" yorumunu yaptı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yükselişte! 6 Ağustos çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

"ALTINDA TEMKİNLİ DURUŞ SERGİLENMELİ"

Altın için temkinli duruşun sergilenmesi gerektiğini savunan Karabulut, "Kısmi olarak realizasyon yapılabilir. Teşviklerin bir sürü daha devam etmesi durumunda şu teknik formasyon ons altında 2300 doları işaret ediyor. Ancak belli bir miktarla devam edilebilir" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yükselişte! 6 Ağustos çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Karabulut, aşağı yönlü hareketlerin başlaması halinde özellikle ons altında 1925 doların kritik olduğunu belirterek, "1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz" dedi.

"ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA"

Karabulut konuşmasının son bölümünde ise "Portföyün belli bir kısmı buradan realize edilebilir. Küçük bir kısmı ile de devam edilebilir. Ama için riskler çok fazla" açıklamasını yaptı.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yükselişte! 6 Ağustos çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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