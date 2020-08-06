SON DAKİKA: Altın fiyatları rekor yükselişte! 6 Ağustos çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Güncel altın fiyatları, piyasaların dördüncü işlem gününde de rekor yükselişini sürdürüyor. Gram altının fiyatı, rekor tazeledi ve 460 TL'yi aştı. Koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaştı. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün gram altın fiyatı 470 TL'yi test etmeye hazırlanırken çeyrek fiyatı ise 774 lira bandında seyrediyor. Ata altın fiyatı ise 3.181,00 TL'den işlem görüyor.

6 AĞUSTOS UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, ŞU AN ALINIR MI?

Durum böyle olunca da , 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos ayında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 6 Ağustos 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.