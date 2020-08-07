Dolar fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Dolar ve Euro bugün 7 Ağustos ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatlarında yaşanan hareketlilik ekonomi alanında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, dolar fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Corona virüs kaynaklı olarak dolardaki hareketlilik sürerken '' Euro ve dolar fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor.
İşte, 7 Ağustos Euro ve dolar fiyatlarında canlı ve güncel rakamlar…
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar fiyatları yatırımcısı tarafından an be an takip ediliyor. Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan dolar en son dün akşam saatlerin 6.86 civarında seyrediyordu. Bugün ise dolar alış 7,2224 TL iken, satış 7,2470 TL'den işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Euro fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar gözlemlenmeye devam ediyor. Yatırımcısının an be an takip ettiği Euro bugün alış 8,5945 TL, Satış ise 8,6374 TL'den işlem görüyor.
DOLAR ALIŞ: 7,2751
DOLAR SATIŞ: 7,2841
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EURO ALIŞ: 8,6132
EURO SATIŞ: 8,6405
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