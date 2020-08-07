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ile ilgili : bugün 7 Ağustos ne kadar, kaç TL?

ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde oldukça hareketli bir grafik çizen döviz kurları, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Durum böyle olunca, alış satış fiyatı hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Dolar ve Euro bugün 7 Ağustos ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı döviz kuru fiyatları

Giriş Tarihi: 7.8.2020 08:45 ABONE OL
Dolar fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Dolar ve Euro bugün 7 Ağustos ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatlarında yaşanan hareketlilik ekonomi alanında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, bugün ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DOLAR FİYATLARI SON DAKİKA HABERİ – DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Corona virüs kaynaklı olarak dolardaki hareketlilik sürerken '' Euro ve dolar fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor.

İşte, 7 Ağustos Euro ve dolar fiyatlarında canlı ve güncel rakamlar…

Dolar fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Dolar ve Euro bugün 7 Ağustos ne kadar, kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

yatırımcısı tarafından an be an takip ediliyor. Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan dolar en son dün akşam saatlerin 6.86 civarında seyrediyordu. Bugün ise dolar alış 7,2224 TL iken, satış 7,2470 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar gözlemlenmeye devam ediyor. Yatırımcısının an be an takip ettiği Euro bugün alış 8,5945 TL, Satış ise 8,6374 TL'den işlem görüyor.

DOLAR ALIŞ: 7,2751

DOLAR SATIŞ: 7,2841

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EURO ALIŞ: 8,6132

EURO SATIŞ: 8,6405

Dolar fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Dolar ve Euro bugün 7 Ağustos ne kadar, kaç TL?

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Dolar fiyatları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Dolar ve Euro bugün 7 Ağustos ne kadar, kaç TL?
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