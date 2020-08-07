Ülker’den 2020’nin ilk yarısında 4,5 milyar TL ciro

Ülker Bisküvi, 2020 yılının ilk yarısında da büyümesini sürdürdü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği yazıda da yer aldığı üzere Ülker Bisküvi, 2020 yılı ilk yarısında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 4,5 milyar TL'ye ulaştırdı.

Şirketin, Faiz Amortisman Önceki Karı (FAVÖK) ise yüzde 22,5 artışla 795 milyon TL oldu. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 649 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Ülker Bisküvi'nin, ihracat ve yurt dışı operasyonları yüzde 23,8, Türkiye operasyonları yüzde 17,9 büyüdü.