Dolar fiyatları son dakika haberi: Dolar ve Euro 10 Ağustos bugün ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın açılış gününde döviz kurlarının ne yönde seyredeceği yatırımcı tarafından merak konusu olurken, vatandaşlar 'Dolar ve Euro bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar…
Ekonominin yapı taşlarından biri olan Euro ve dolar fiyatlarında son dakika haberleri dikkat çekmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar '' Euro ve dolar ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.
DOLAR
Alış: 7,2983
Satış: 7,3077
EURO
Alış: 8,6130
Satış: 8,6615