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Dolar fiyatları haberi: 10 Ağustos bugün ne kadar?

Dolar fiyatları ile ilgili haberleri, anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüs pandemisi sebebiyle döviz kuruna yatırım yapan vatandaşlar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Peki, son dönemde hareketli bir grafik çizen bugün ne kadar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.8.2020 08:47 ABONE OL
Dolar fiyatları son dakika haberi: Dolar ve Euro 10 Ağustos bugün ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın açılış gününde döviz kurlarının ne yönde seyredeceği yatırımcı tarafından merak konusu olurken, vatandaşlar 'Dolar ve Euro bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Ekonominin yapı taşlarından biri olan Euro ve dolar fiyatlarında son dakika haberleri dikkat çekmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar '' Euro ve dolar ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

DOLAR

Alış: 7,2983

Satış: 7,3077

EURO

Alış: 8,6130

Satış: 8,6615

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Dolar fiyatları son dakika haberi: Dolar ve Euro 10 Ağustos bugün ne kadar?
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