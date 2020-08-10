Son dakika | Bakan müjdeyi verdi! BORTAM seri üretime başladı

'BORTAM TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ'

Bireysel tedbirlerin yanında Covid-19 salgınının yayılım hızının ve bulaş riskinin en aza indirilmesinde umumi ve kişisel alanlarda, uygun dezenfektanlarla yapılan ortam ve yüzey dezenfeksiyonunun önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bor madeninin antibakteriyel ve antiviral özelliği biliniyor. Bor bileşiklerinin virüslere karşı etkili oldukları bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN'de, el dezenfektanlarının yanı sıra hava dezenfektanları üzerine de çalışmalar yürütülmekteydi. İlk etapta el dezenfektanı BOREL piyasaya çıktı. Devam eden Ar-Ge çalışmaları sonucu etil alkol, TEG, borik asit ve lavanta yağından oluşan BORTAM'ın laboratuvar süreçlerini tamamladık. BORTAM, antibakteriyel, antifungal ve antiviral testleri başarıyla geçti. Standartların belirlemiş olduğu antimikrobiyal etki değerlerine göre elde edilen sonuç, istenilen değerlerin çok üzerinde. Sertifikasyon süreçlerini de tamamlayan BORTAM, üretime hazır" ifadesini kullandı.