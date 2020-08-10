Tatil planı yapanlar dikkat! Ticaret Bakanlığından rezervasyon uyarısı

- Gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. Ayrıca, teklife ilişkin reklam ve ilanda yer alan telefon numarası ve iletişim bilgilerinin aranarak veya internet ortamında sorgulanarak teyit edilmesi faydalı olacaktır.

- Satın alma kararı öncesinde tercih edilen turizm tesisinin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olup olmadığının, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunun 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html' adreslerinden, seyahat acentelerine ilişkin bilgilerin ise 'www.tursab.org.tr' internet adreslerinden sorgulanması önem taşımaktadır.