İstihdamda 1 ayda 244 bin kişilik artış

Gelişmiş ülkelerde rekor işsizlik oranlarına neden olan pandemi krizinde, hükümetin aldığı önlemlerin etkisiyle Türkiye işsizliği düşüren nadir ülkeler arasında yer aldı. Mayıs ayında işsizlik yüzde 12.9 olarak gerçekleşti. Pandemi öncesi şubatta işsizlik yüzde 13.6 seviyesinde bulunuyordu. İstihdam edilenlerin sayısı nisan ayına göre mayısta 244 bin kişi artarak 25 milyon 858 bine çıktı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, hükümetin aldığı tedbirlerin etkisini gösterdiğini belirtirken, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise sağlanan teşviklerin meyvelerinin toplanmaya başlandığını kaydetti.