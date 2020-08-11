Son Dakika: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar? Güncel kredi faiz oranları

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: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç ne kadar? Güncel kredi faiz oranları

Güncel ile ilgili araştırmaları vatandaşlar tarafından gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere, Cumhuriyet tarihinin en düşük kredi faiz paketi vatandaşlara sunuluyor. Konut-taşıt-ihtiyaç kredisi şeklinde sunulan bu pakete başvurularını gerçekleştirmek isteyen veya hâlihazırda gerçekleştiren vatandaşlar konuyla ilgili araştırma gerçekleştiriyor. Peki, ? İşte Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 11.8.2020 11:46 ABONE OL
Son Dakika: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Güncel kredi faiz oranları

Türkiye'de kamu bankaları tarafından sunulan düşük faizli kredi imkânları ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar düşük faizli kredi imkânı sonrasında 'güncel ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı." açıklamasında bulunurken, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası, Akbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları...

Son Dakika: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Güncel kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

Son Dakika: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Güncel kredi faiz oranları

VAKIBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.18

Taşıt kredisi: 1.15

Sarıpanjur konut kredisi kampanyası: 0.99

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.85

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.31

Konut kredisi: 1.09

Son Dakika: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Güncel kredi faiz oranları

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.39

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.96

Taşıt kredisi: 0.87

Ev kredisi: 0.87

Son Dakika: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Güncel kredi faiz oranları

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.88

Taşıt kredisi: 1.16

Konut kredisi: 1.1

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87

Konut kredisi: 1.04

Taşıt kredisi: 1.04

Son Dakika: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Güncel kredi faiz oranları

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.09

Standart konut kredisi: 1.27

Taşıt kredisi: 1.45

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Son Dakika: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar? Güncel kredi faiz oranları
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