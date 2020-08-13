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Haberi: ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları

Güncel ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında kendine yer buluyor. Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Bu krediyi gerçekleştiren vatandaşlar sorgulama işlemlerini bankalar üzerinden gerçekleştirirken, yeni kredi başvurularında bulunacak vatandaşlar ise kredi faiz oranlarını merak ediyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 13.8.2020 16:19 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları

Bankaların vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu noktada kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarına ilgi gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı." açıklamasında bulunurken, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası, Akbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları...

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları

VAKIBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.18

Taşıt kredisi: 1.15

Sarıpanjur konut kredisi kampanyası: 0.99

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.85

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.31

Konut kredisi: 1.09

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.39

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.96

Taşıt kredisi: 0.87

Ev kredisi: 0.87

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.88

Taşıt kredisi: 1.16

Konut kredisi: 1.1

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87

Konut kredisi: 1.04

Taşıt kredisi: 1.04

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.09

Standart konut kredisi: 1.27

Taşıt kredisi: 1.45

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Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası konut-taşıt-ihtiyaç kredisi faiz oranları
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