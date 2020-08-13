Son dakika! İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlar arttı!

2. EL ARAÇ ALIMINA AİT İSTATİSTİKLER BELLİ OLDU

2. el araç satışlarıyla ilgili rakamlar açıklandı. İkinci el araç satışlarında araçların fiyatları ne kadar oldu? Online pazarda Aralık 2019'da 50 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın temmuz ayında 66 bin 100 liraya yükseldi. Satılan araçların yüzde 24'ünü 11 yaş ve üstü araçlar oluşturdu.

2019'UN AYNI DÖNEMİNDE GÖRE YÜZDE 66'LIK ARTIŞ YAŞANDI

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay 2019'un aynı dönemine göre yüzde 66, bir önceki aya göre de yüzde 31 artış gösterdi. Pazar, 7 aylık dönemde 1 milyon 178 bin 81'e ulaştı.