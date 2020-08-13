Tarımın geleceği masaya yatırılıyor

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve" 19 Ağustos'ta başlayacak. Program, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 19 Ağustos'ta ilki gerçekleştirilecek ve birer hafta arayla düzenlenecek üç webinar'ın ardından İzmir'de 7 Eylül'de fiziki ortamda yapılacak zirve ile son bulacak. "Toprağına Sahip Çık" sloganıyla düzenlenecek webinar serisi ve zirvede yeni dönemde gıda arzı ve güvenliği, kırsal ve sürdürülebilir kalkınma, tarım girişimciliği, katma değerli üretim ve geleceğin tarım uygulamaları konuları ele alınacak.Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla 19 Ağustos'ta saat 11.00'de başlayacak webinar serisinin ilkinde ana tema "Gıda Arzı ve Güvenliği- Pandeminin Öğrettikleri" olacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya- Altı Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu'nun da bir sunum yapacağı webinar'da, sektör temsilcilerinin katılacağı bir panel gerçekleştirilecek. Webinar'ın ana mesajını ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" sloganıyla başlattığı atıksız sofralar seferberliği oluşturacak. Webinar serisinin ikinci ayağı 26 Ağustos'ta "Kırsal ve Sürdürülebilir Kalkınma" ana teması ile gerçekleştirilecek. "Katma Değerli Üretim ile Tarımın Dijitalleşmesi" temasının masaya yatırılacağı son webinar ise 2 Eylül'de düzenlenecek. "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve'nin son ayağı olan Zirve ise 7 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek.