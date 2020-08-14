Türk firmaların Libya’daki sorunları çözülüyor

Türkiye ve Libya arasında, Türk firmaların Libya'da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çözümün önünde engel kalmadı. Libya'daki toplam proje hacmimiz de 28.6 milyar dolara ulaştı. İnşallah bundan böyle de artarak devam edecek" dedi.Ticaret Bakanı Pekcan ve Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat zaptına imza koydu. Bakan Pekcan, yakın geçmişte Türk firmalarınca Libya'da üstlenilen bazı müteahhitlik projelerinin yarıda kaldığını, söz konusu projelerin tamamlanmasıyla ilgili belirsizlikler oluştuğunu, bazı firmaların alacaklarını tahsil edemediğini anımsattı. Pekcan, "Bugün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz. İmzaladığımız belge firmalarımız ve Libyalı işveren idareler arasında yapılacak ikili görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanması için yol gösterici bir kılavuz belge olma niteliğindedir" dedi. Bakan Pekcan, imzalanan mutabakat zaptı ile Libyalı işveren idareler arasındaki sorunların çözülmesi önünde herhangi bir engel kalmadığını söyledi. İmzalanan metnin firmalarla paylaşacağını kaydeden Pekcan, "Libyalı muhataplarımız da ilgili tüm işveren idarelere imzalanan metni iletecek. Bu görüşmelerde, hak ediş alacaklarından, avans ödemelerine; teminat mektuplarından, makine-ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlara; fiyat artışlarından, projelerin devam edip etmemesine; devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların ele alınıp, kalıcı bir çözüm elde edilmesini bekliyoruz" dedi. ANKARATÜRKİYE Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, imzalanan mutabakat zaptının inşaat sektörü için umut olduğunu söyledi. TMB üyesi 100'ü aşkın firmanın, Libya'daki yarım kalmış proje tutarının 19 milyar dolar olduğunu aktaran Yenigün, "Tahsil edilmemiş hak ediş alacakları 1 milyar dolar, devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarı 1.7 milyar dolar, tahmini makine, ekipman gibi envanterle diğer zararlar toplamı ise 1.3 milyar dolar civarında. Firmalarımız sigorta komisyonları, teminat mektubu ve akreditif komisyonları, taşeron temin sözleşmeleri ve diğer tazminatlar, diğer finansman giderleri ve şantiyelerdeki güvenlik giderleri gibi yüksek rakamlara ulaşan pek çok ödemeyi yapmaya devam etti" dedi.