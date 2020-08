GAZBİR açıkladı: En ucuz ikinci ülke Türkiye oldu! En ucuz ülke ise...

'DOĞAL GAZIN ISINMADA EN UCUZ KAYNAK OLDUĞU GÖRÜLÜYOR'



GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz kullanım oranının her geçen yıl artış gösterdiğini belirtti. Arslan, şunları kaydetti:

"Doğal gaz konforunun yaygınlaştırılması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Dağıtım şirketlerinin yeni genişleme yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde doğal gaz kullanım oranı her 10 hanede 8-9'a ulaştı. Diğer şehirlerimizde bu oran her yıl biraz daha artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğal gazın konutlarda en uygun fiyatla kullanılabilmesine büyük önem veriyor. Sanayi ve elektrik santrallerine uygulanan satış fiyatına kıyasla konutlar doğal gazı en uygun fiyatla kullanılıyor. Kömür, fuel oil gibi diğer yakıt türleri ile de kıyaslandığında doğal gazın ısınmada en ucuz kaynak olduğu görülüyor."