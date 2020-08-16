Ekmekte 2 liraya geçit yok

SONdönemde ekmekte fiyat karmaşası yaşanmaya başladı. İstanbul'daki bazı fırınların 200 gram ekmeği 1.75 liradan, 220 gram ekmeği ise 2 liradan sattığı görüldü. Hal böyle olunca ekmeğin kilogram fiyatı da 9 lirayı buldu. Bir hafta önce fiyatların arttığını belirten fırıncılar, bunun tarifeye uygun olduğunu iddia etti. Bunun üzerine aradığımız Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin kilogram fiyatının Türkiye genelinde maksimum 7.75 TL olduğunu belirterek, bir zam gelmediğinin altını çizdi. Söz konusu fiyat artışının yasal olmadığı vurgulanırken, bu fiyatları uygulayan fırınlar için Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sıklaştırdığı öğrenildi.İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek için yeni bir fiyat tarifesinin hayata geçirilmediğini belirterek, "Kilogram fiyatı federasyonun açıklamış olduğu 7.75 TL'yi geçemez. Bunun üzerinde yapılan satışlar yasal değil" dedi. Hali hazırda 200 gram ekmeğin 1.25 TL, 220 gram ekmeğin 1.40 TL, 240 gram ekmeğin de 1.50 liradan satılabileceğini anlatan Çetin, 2 TL'den satış yapan fırınlara denetim yapıldığı bilgisini verdi. Fırıncıların fiyat artışı talep ettiğini de aktaran Çetin, "Un fiyatları yüzde 40 arttı. Maya fiyatlarında da ciddi bir artış var. İşçilik maliyetlerimiz de yükseldi. O nedenle ekmeğin kilogram fiyatının 9 TL olmasını istiyoruz" diye konuştu.İstanbul'da fırın sayısının çok fazla olduğunu anlatan Çetin, "6 milyon nüfuslu Ankara'da 400 fırın varken 16 milyon nüfuslu İstanbul'da 1.200 fırın olması gerekiyor. Ancak şu anda İstanbul'da 3.200 fırın var. Bu da fırıncının para kazanmasını engelliyor" diye konuştu. Zincir marketlerin de fırıncılar üzerinde baskı kurduğunu aktaran Çetin, şunları anlattı: "Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sınıra göre bizim 1.50 lira olan ekmeği zincir markete en fazla 1.25 liradan satmamız gerekiyor. Ancak market alım gücünü kullanıyor ve bize 1 liranın üzerinden almam diyor. Zincir marketler yüzde 40 kâr ederken fırıncı zarar ediyor."TÜRKİYEFırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarında bir hareketlilik oluğunu belirterek, "Ancak bu geçici bir durum. Ay sonunda buğday hasadı tamamlanacak. Eylülde un fiyatlarının aşağıya inmesini bekliyoruz" dedi. Konuyu yakınen takip ettiklerinin altını çizen Balcı, "Hasat sonrası un fiyatlarında düşüş olmazsa bakanlığımızın müdahale edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.