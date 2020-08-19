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son dakika! 19 Ağustos bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde döviz kurları corona virüs kaynaklı olarak hareketli bir grafik çiziyor. Durum böyle olunca yatırımcısından meraklısına herkes ‘ fiyatları bugün ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte, 19 Ağustos döviz fiyatları...

Giriş Tarihi: 19.8.2020 09:54 ABONE OL
Dolar fiyatları son dakika! Dolar ve Euro 19 Ağustos bugün ne kadar?

Piyasaların nabzını etkileyen döviz fiyatları son dakika gelişmeleri, gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Hafta başından itibaren ani iniş ve çıkışlar gösteren döviz kuru hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar fiyatlarındaki son duruma göre hareket ediyor.

EURO VE DOLAR BUGÜN NE KADAR? 19 AĞUSTOS DÖVİZ FİYATLARI CANLI

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Euro ve dolar bugün ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 19 Ağustos canlı rakamlar ile euro ve dolar fiyatları…

DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 7,3641

SATIŞ: 7,3711

EURO FİYATLARI

ALIŞ: 8,7912

SATIŞ: 8,8001

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Dolar fiyatları son dakika! Dolar ve Euro 19 Ağustos bugün ne kadar?
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