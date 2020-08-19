'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi' başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından, önümüzdeki 10 yılda Türkiye Tarımı'nın yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başladı. Webinar'ın ana mesajını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" sloganıyla başlattığı atıksız sofralar seferberliği oluşturuyor. Webinara www.tarimormanzirvesi. com adresinden canlı olarak katılım mümkün.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN ZİRVEDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Gıda ürünleri 50 yılda küresel ticaretin daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Global girdi ve ürün piyasaları az sayıda güçlü firmanın kontrolü altına girdi" diyerek, gıda paylaşımındaki adaletsizliğin son 50 yılda daha da arttığına dikkat çekti.

TARIMA DEV DESTEK

Pakdemirli, "AK Parti iktidarı döneminde tarıma dev destek sağlandı. Tarımsal hasıla 7.5 kat arttı. 585 baraj inşaa edildi. 310 milyar TL tarımsal destek verildi. 6.6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4.7 milyar fidan diktik. Kırsal kalkınma hibeleriyle 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. Tohumlu ihracatımızı 10 kat artırdık. 220 milyar dolar tarımsal ihracat gerçekleştirdik. 75 milyar dolar dış ticaret fazlası gerçekleşti. Tohumluk üretimimizi 8 kat artırdık." dedi.

DEV ZİRVE 7 EYLÜL'DE İZMİR'DE SON BULACAK

Üç webinar'ın düzenleneceği organizasyonun ikincisi 26 Ağustos'ta, 'Sürdürülebilir Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Girişimcilik' başlığıyla gerçekleşecek. 2 Eylül'de, 'Katma değerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları' başlığıyla düzenlenecek etkinlik, 7 Eylül'de İzmir'de fiziki ortamda yapılacak zirve ile son bulacak.