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Çiftçi Kayıt Sistemi’ne başvuru süresi uzatıldı

Giriş Tarihi: 21.8.2020 ABONE OL
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne başvuru süresi uzatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, 2020 üretim yılına ilişkin 30 Haziran'a kadar ÇKS kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre 1 Eylül'e kadar uzatıldı. Kovid-19 nedeniyle özellikle bazı 65 yaş üzeri çiftçiler ile tarımsal faaliyet yürüttüğü ilde olmayan çiftçiler ÇKS kayıtlarını yaptıramamışlardı. Bakanlık çiftçilerin mağduriyetini gidermek ve mazot, gübre, analiz gibi desteklerden faydalanabilmeleri için ÇKS başvuru süresini 1 Eylül'e kadar uzatmış oldu. ANKARA
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Çiftçi Kayıt Sistemi’ne başvuru süresi uzatıldı
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