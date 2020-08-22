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: ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut güncel kredi faiz oranları

Güncel vatandaşlar tarafından her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi çekme işlemini gerçekleştirmek isteyen bireyler arama motoru üzerinden ‘güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 22.8.2020 14:37 ABONE OL
Son Dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut güncel kredi faiz oranları

ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor. Kamu bankaları tarafından sunulan kredi destek paketi sonrasında otomobil ve ev satışlarında patlama yaşandı. Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı. Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 büyüdü. Peki, güncel ? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ev ve otomobil almak isteyenler kendileri için en uygun kredi seçeneğini bulmak istiyor. Bu süreçte 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtı internet üzerinden sıkça aratılıyor. Biz de kredi kullanmak isteyenler için güncel oranları listeledik. İşte Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.05

Tüketici kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.17

Son Dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut güncel kredi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.43

Mortgage kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.31

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.18

Sarıpanjur konut kredisi: 0.87

Son Dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut güncel kredi faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.85

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.31

Konut kredisi: 1.09

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.39

Son Dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut güncel kredi faiz oranları

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.96

Taşıt kredisi: 0.87

Ev kredisi: 0.87

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.88

Taşıt kredisi: 1.16

Konut kredisi: 1.1

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87

Konut kredisi: 1.04

Taşıt kredisi: 1.04

Son Dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut güncel kredi faiz oranları

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.09

Standart konut kredisi: 1.27

Taşıt kredisi: 1.45

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Son Dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası taşıt-ihtiyaç-konut güncel kredi faiz oranları
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