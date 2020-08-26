Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos Kapalıçarşı çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarının geçitğimiz hafta başlayan aşağı yönlü hareketi devam ediyor. Yatırım veya hediye amaçlı altın alış satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Aşağıda canlı altın fiyatları ve dönemlik grafikleri yer almaktadır. İşte, 26 Ağustos perşembe gününe ait gram ve çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Aşağıda, canlı altın fiyatlarını öğrenebilir, aPara sayfası üzerinden grafiklere ulaşabilirsiniz.