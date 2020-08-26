Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos Kapalıçarşı çeyrek ve gram altın fiyatları

Gram ve fiyatları ne kadar? çeyrek ve fiyatları

Gram ve fiyatları, hafta ortasında birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Çeyrek altın ve fiyatları güne düşüşle başladı. 18 Ağustos'ta başlayan aşağı yönlü hareket, hızı azalsa da devam ediyor. Peki, Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Bu başlık altında, 'a ait çeyrek altın ve gram altın fiyatları yer almaktadır. İşte, haftalık grafikler ile birlikte canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 26.8.2020 09:14 ABONE OL
Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos Kapalıçarşı çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarının geçitğimiz hafta başlayan aşağı yönlü hareketi devam ediyor. Yatırım veya hediye amaçlı altın alış satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, ve fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Aşağıda canlı altın fiyatları ve dönemlik grafikleri yer almaktadır. İşte, perşembe gününe ait gram ve çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Aşağıda, canlı altın fiyatlarını öğrenebilir, aPara sayfası üzerinden grafiklere ulaşabilirsiniz.

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos Kapalıçarşı çeyrek ve gram altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 745,60
SATIŞ: 755,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 458,39
SATIŞ: 458,52

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos Kapalıçarşı çeyrek ve gram altın fiyatları

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.061,80
SATIŞ: 3.119,60

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.034,00
SATIŞ: 3.080,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos Kapalıçarşı çeyrek ve gram altın fiyatları

.

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos Kapalıçarşı çeyrek ve gram altın fiyatları

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos Kapalıçarşı çeyrek ve gram altın fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA