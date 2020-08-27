Ayda 390 liraya ev fırsatı

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bir yandan 100 bin sosyal konut projesinde kuralara devam ederken bir yandan da açık satış yöntemiyle kurasız bir şekilde konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Yeni açıklamayla birlikte, çekiliş ve kura şartı olmayan, 11 şehirde bulunan, 559 yeni konut satışa sunuldu.



117 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

2+1 ile 3+1 seçenekli konutların başlangıç fiyatları 117 bin liradan başlayıp 399 bin 448 liraya kadar çıkıyor. Evlerin en düşük taksit tutarı 390 lira olarak belirlendi. Alım koşulları illere ve projelere göre farklılık gösteriyor. Buna göre, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olunabilecek.



SON BAŞVURU 31 ARALIK

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar kabul edilecek. Kurasız satışa sunulan konutlardan 18 yaşını doldurmuş, Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabiliyor. Başvuru esnasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarının ibrazı gerekiyor.

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