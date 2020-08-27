Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2020 fındık fiyatları için flaş açıklama!

Fındık fiyatları, fındık satıcıları ve alıcıları için merak konusu oldu. Özellikle Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası, Bakan Bekir Pakdemirli hasat ve zarar gören ekinler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, fındık fiyatları ne kadar? İşte, 2020 Türkiye fındık fiyatları...

FINDIK ÜRETİCİLERİNDEN AÇIKLAMA

Çarşamba Fındık üreticisi Tuncay Yaldız; "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sene rekolte 670 bin ton civarı olur, fiyat 19-20 TL olsa bile üretici memnun olurdu. Nasıl mı? Geçen sene 10 ton çıkarıp 150 bin kar yapan bu sene 15 ton çıkaracak 300 bin lira kar yapacak.