İkinci el araçlarda fiyatlar yüzde 100 arttı! Esnaf araç bulamıyor: İkinci el fiyatları düşecek mi?

"ŞİMDİ HERKES BU İŞİ YAPIYOR"



İnternet üzerinden araç alışverişinin arttığını belirten galerici Mustafa Üzer, vatandaşların güvenilen yerlere yönelmesi gerektiğini kaydetti. Piyasaya göre ucuz araçların sonrasında sorunlar çıkarabileceğini aktaran Üzer, "Şimdi öyle bir şey ki herkes bu işi yapıyor. Şuradan 100 kişiyi çevirelim 99'u araba alıp satıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Herkes bu işi yapıyor. Bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor. Herkes ucuz mal derdinde. Bu arabadan 200 bine de var, 250 bin liraya da var. Adam niye diye sormaz mı? Şu arabanın motoru 40 bin lira, diğer arabanın motoru 8-10 bin lira. Sen şimdi 2 bin lira aşağıya alıyorsun neler ile karşılaşacağını hiç bilmiyorsun. Biz ne yapıyoruz? Arabamızın tüm eksiğini yaptırıyoruz ki verdiğimiz insana mahcup düşmeyelim. 3 lira kazanmayalım da 2 lira kazanalım, müşteriyi kazanalım" dedi.