SASA’dan dünya devi ile milyar dolarlık imza

DÜNYANIN tek hattaki en büyük kapasiteli ve en yüksek verimli Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) işletmesinin Adana'da kurulması için ilk imzalar atıldı. SASA, PTA yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı. 1.5 milyon ton kapasiteli olacak tesis 2022 sonunda devreye girecek. 400 yeni istihdam sağlanarak, 300 milyon dolarlık cari açık kapatılmış olacak. SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu anlaşma ile SASA'nın Çin ve Hindistan dışındaki en büyük polyester üreticisi olacağını söyledi. Bu gelişme Yumurtalık'taki petrokimya yatırımının da ilk adımını Adana merkezde oluşturmaya başlayacak.