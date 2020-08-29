Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz

Türkiye'ninart arda her alanda müjdeler aldığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bunların devamının geleceğini söyledi. Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından cemaate seslenen Başkan Erdoğan, "Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyor, müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca koronavirüsten korunmak için Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.Öte yandan Espiye ilçesine bağlı Erincek köyünde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonu ile aradı. Erdoğan, Espiye'nin Ericek köyündeki vatandaşlara, İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camisi'nden en kalbi selamlarını ve sevgilerini ilettiğini söyledi. Giresun'un birçok ilçesiyle büyük bir felaketi yaşadığını ifade eden Erdoğan, "Rabbim yar, yardımcıları olsun. Nasip olursa inşallah pazartesi günü ben de Giresun'da olacağım. Oraya gelip şu son durumları yerinde, birlikte bir etüt edelim diyorum" dedi.Erdoğan, toprak altında kalmış araçlardan yaklaşık 160'ının bedelini ödediklerine işaret ederek, "Bundan sonraki süreçte de bunlar ödenmeye devam edilecek. Bütün mesele en az hasarla vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermek. Şunu bilmenizi istiyorum bu devlet hiçbir zaman milletini, vatandaşını yalnız bırakmaz. Biz nasıl bütün depremlerde vatandaşlarımızın yanında olduysak, süratle onların dertlerine derman olduysak aynı şekilde Giresun'da da bütün ilçelerimizde, köylerimizde kardeşlerimizle beraber olacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın" diye konuştu.Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'ne geçen Başkan Erdoğan, daha sonra güzergâhı üzerinde bulunan Üsküdar Nato taksi durağına ziyarette bulundu. Erdoğan, burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek çay içti.