Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ | 1 milyondan fazla çalışan ücretsiz yararlandı: 31 Aralık’a kadar uzatıldı!

| 1 milyondan fazla çalışan yararlandı: 31 Aralık’a kadar uzatıldı!

... Ulaştırma ve , sağlık çalışanlarının , ve 'dan 31 Ağustos'a kadar yararlanmasına ilişkin kararın, 31 Aralık'a uzatıldığını açıkladı. 22 Mart'tan itibaren sağlık çalışanlarına ücretsiz hale getirilen Marmaray, Başkentray ve 'dan 1 milyon 278 bin sağlık çalışanının ücretsiz yararlandığı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 13:39 Son Güncelleme: 29.8.2020 14:05 ABONE OL
31 Aralık’a kadar uzatıldı: 1 milyondan fazla çalışan ücretsiz yararlandı!

... Ulaştırma ve , sağlık çalışanlarının , ve 'dan yararlanmasına ilişkin kararın süresinin 31 Aralık'a uzatıldığını olarak bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının ardından 22 Mart'tan itibaren sağlık çalışanlarına ücretsiz hale getirilen Marmaray, Başkentray ve 'dan 1 milyon 278 bin sağlık çalışanının ücretsiz yararlandığı belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının 'de kontrolde tutulmasına karşın halen vaka sayılarının günlük bin 400'ü geçtiği anımsatılarak, sağlık çalışanlarının vaka sayılarını düşürmek ve hastaları iyileştirmek amacıyla büyük özveriyle mücadele ettiği vurgulandı.

31 Aralık’a kadar uzatıldı: 1 milyondan fazla çalışan ücretsiz yararlandı!

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık çalışanlarımızın eforunun, gayretinin, özverisinin hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Ulaştırma ve bünyesinde bulunan, Taşımacılık AŞ tarafından işletilen ve ile TCDD'nin ortağı olduğu 'dan sağlık çalışanlarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yararlanmasına ilişkin kararın süresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün 'de yayımlanan karar ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı."

31 Aralık’a kadar uzatıldı: 1 milyondan fazla çalışan ücretsiz yararlandı!

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN NE YAPSAK AZ"

Bakanlık açıklamasında, "Küresel salgına karşı verdiğimiz milli mücadelenin en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı 'da , Ankara'da ve 'de ile ulaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ | 1 milyondan fazla çalışan ücretsiz yararlandı: 31 Aralık’a kadar uzatıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA