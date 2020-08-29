SON DAKİKA HABERİ | 1 milyondan fazla çalışan ücretsiz yararlandı: 31 Aralık’a kadar uzatıldı!

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan ücretsiz yararlanmasına ilişkin kararın süresinin 31 Aralık'a uzatıldığını son dakika olarak bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının ardından 22 Mart'tan itibaren sağlık çalışanlarına ücretsiz hale getirilen Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan 1 milyon 278 bin sağlık çalışanının ücretsiz yararlandığı belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de kontrolde tutulmasına karşın halen vaka sayılarının günlük bin 400'ü geçtiği anımsatılarak, sağlık çalışanlarının vaka sayılarını düşürmek ve hastaları iyileştirmek amacıyla büyük özveriyle mücadele ettiği vurgulandı.