Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro 1 Eylül bugün ne kadar?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle pandemi nedeniyle ekonominin önemli maddesi olan euro ve dolar fiyatları bu bağlamda önem kazanıyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar? Konuyla ilgili detayları ve güncel döviz kurlarını sizler için hazırladık…
Haberimizin içerisinden dolar fiyatları son rakamlara ulaşabilir, euro alış ve satış fiyatı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
DOLAR FİYATLARI
ALIŞ: 7,3744
SATIŞ: 7,3773
EURO FİYATLARI
ALIŞ: 8,8375
SATIŞ: 8,8345