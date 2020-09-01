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ile ilgili son dakika haberi: 1 Eylül bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bu noktada yatırım yapmak isteyen veya yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ‘ bugün ne kadar?’ sorusunu araştırıyor. İşte konuyla ilgili detaylar ve güncel döviz kuru fiyatları

Giriş Tarihi: 1.9.2020 11:03 ABONE OL
Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro 1 Eylül bugün ne kadar?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle pandemi nedeniyle ekonominin önemli maddesi olan euro ve dolar fiyatları bu bağlamda önem kazanıyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar? Konuyla ilgili detayları ve güncel döviz kurlarını sizler için hazırladık…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin içerisinden dolar fiyatları son rakamlara ulaşabilir, euro alış ve satış fiyatı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 7,3744

SATIŞ: 7,3773

EURO FİYATLARI

ALIŞ: 8,8375

SATIŞ: 8,8345

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Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro 1 Eylül bugün ne kadar?
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