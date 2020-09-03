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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 3 Eylül

Haberi: ? , Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 3 Eylül

ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs kaynaklı ekonomik olumsuzluklar yaşanırken, kamu bankaları tarafından bu dönemde tarihin en uygun kredi fırsatı sunulmuştu. Bu durumda araç ve ev satışlarında patlamaya neden olmuştu. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar, ‘güncel ?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. 3 Eylül , Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 3.9.2020 13:36 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 3 Eylül

Güncel ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarındaki indirimi sonrası otomobil ve ev satışlarında patlama yaşandı. Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı. Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 büyüdü.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ev ve otomobil almak isteyenler kendileri için en uygun kredi seçeneğini bulmak istiyor. Bu süreçte 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtı internet üzerinden sıkça aratılıyor. Biz de kredi kullanmak isteyenler için güncel oranları listeledik. İşte Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

İşte Ziraat, , Akbank, Garanti, Yapıkredi, TEB, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 1.09

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 3 Eylül

FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.99

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 3 Eylül

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sarıpanjur konut kredisi: 1.09

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 3 Eylül

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.57

Taşıt kredisi: 1.33

Konut kredisi: 1.19

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 3 Eylül

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.44

Konut kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.47

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 3 Eylül

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.20

Ev kredisi: 1.15

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 3 Eylül

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.26

Konut kredisi: 1.29

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 3 Eylül

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.07

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.45

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 3 Eylül

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.66

Tüketici kredisi: 1.66

Mortgage kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.46

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 3 Eylül

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 1.45

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Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 3 Eylül
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