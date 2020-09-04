Dijital dünyaya yeni bir soluk getirecek! Sosyal medya platformu Yaay hayata geçti

Yeni nesil sosyal medya platformu Yaay hayata geçti. Yaay'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal medya dünyasına "merhaba" diyen Yaay, sosyal medya platformlarındaki pek çok özelliği tek bir uygulamada bir araya getirerek, özellikle gençlerin kullanım alışkanlıkları düşünülerek kurgulandı.

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Yerli sosyal medya uygulaması Yaay nedir? Yaay'ın özellikleri nedir? | Video

Appyap şirketinin yoğun çalışmalarıyla hayata geçen Yaay, kendine özgü birçok ilki kullanıcılarına sunacak. Gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma, bilgilendirme, rozet uygulaması gibi özellikleri ile farklı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefleyen Yaay, diğer sosyal medya platformlarındaki birçok özelliği aynı çatı altında buluşturuyor.

Appyap Üst Yöneticisi (CEO) Emre Meriç daha önce şunları söylemişti:

"Önceliğimiz ve çıkış noktamız, farklı ve gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform oluşturmaktı. Dünyada mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yaay'ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına 'rozet' uygulaması olacak. Uygulamamız; kendine özgü yapısıyla, sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak. Yaay'da içerikler, konularına göre birbirlerinden ayrıştırılarak, konuların daha rahat takip edilebilmesi konforu sağlanıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yalnızca haberleri takip etmek istiyorsa, kategorileri buna göre düzenleyip platformu kullanabiliyor."

Yaay'ı yurt dışında da ilgi uyandıracak bir mecra olarak konumlandırdıklarını aktaran Meriç, uygulamanın genel karakterini belirlerken, bölge ülkelerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını incelediklerini bildirdi.

Meriç, kısa vadede çevre ülkelerde de Yaay'ın kullanımının kabul göreceğine inandıklarını, tüm alt yapı geliştirmelerini evrensel bir sosyal medya dili ve görsellik algısı üzerinden şekillendirdiklerini belirtti.

Yaay'ın hayata geçmesi ile beraber sürekli kendini yenilemeye devam edecek bir platform kurguladıklarını aktaran Meriç, "Yaay'ı sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de birçok özelliği uygulamamıza ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Yaay'da yer alacak rozet ve puan sistemi gelecek dönemde kullanıcılara ek faydalar sunacak. Yaay kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlar ve aksiyonlarla puan toplayabilecek, sonrasında bu puanlar üzerinden çeşitli kampanyalardan yararlanabilecek.

Yerli sosyal medya uygulaması Yaay nedir? Yaay'ın özellikleri nedir? Kullanıcılara neler sunuyor?