Son dakika haberi: Geçmişe yönelik KYK borçları silinecek mi? KYK borçları faizleri için kanun teklifi...

Üniversite eğitimleri sona eren kişiler KYK borçları konusunda gelecek son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Daha önce KYK kredi faizlerinin silinmesi konusunda somut adımlar atılmıştı. Pandemi döneminde de tebligat işlemleri durdurulmuştu. MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz, KYK borçları konusunda kanun teklifi verildiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Buna göre KYK borçlarının faizlerinin silinmesi konusu mecliste görüşülecek.

SON DAKİKA HABERİ... KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? KYK KREDİ FAİZLERİ...

MHP Mersin Milletvekili Kılavuz'un Twitter'dan yaptığı açıklama; "Üniversite öğrenimi görürken öğrencilerimizin aldığı öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödeme döneminde, ana paranın üç katı kadar ekstra borca sebep olan faizin kaldırılmasına yönelik kanun teklifi verdik." açıklamasını yaptığı görülürken, teklifin gerekçeleri ve maddeleri de sosyal medya hesabından paylaşıldı.



