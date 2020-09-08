3 bin 680 yeni öğrenci DENAYAP’ta

Teknoloji üreten gençler yetiştirmek amacıyla başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesinin 18 ili kapsayan 2'nci fazında, yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla geçen 3 bin 680 yeni öğrenci DENEYAP'ta eğitim almaya hak kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Atölyelere gelen öğrencilerden tek bir beklentimiz var, o da hayal güçlerini sonuna kadar kullanmaları. Önlerinde hiçbir limit, hiçbir engel yok. Teoriyi öğrenip, pratiğe istedikleri gibi dökebilirler" dedi. Bakan Varank, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Sınav ve Yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Varank, "Ortaokul ve lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerimize 3 yıllık ücretsiz, kapsamlı bir teknoloji eğitimi veriyoruz. 5 yılda yaklaşık 50 bin öğrenciyi Deneyap atölyelerinden mezun etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. Yeni dönemde eğitimler elektronik programlama ve nesnelerin interneti ile devam edecek.