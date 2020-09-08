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ile ilgili son dakika haberi: 9 Eylül bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklardan etkilenen kurları hareketli bir dönem geçiriyor. Hal böyle olunca, dolar fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, 9 Eylül bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 9.9.2020 00:04 ABONE OL
Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro 9 Eylül bugün ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları son dönemin en çok aratılan konu başlıkları arasında kendine yer buluyor. Hafta başından itibaren ani iniş ve çıkışlar gösteren döviz kuru hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar fiyatlarındaki son duruma göre hareket ediyor.

EURO VE DOLAR BUGÜN NE KADAR? 9 EYLÜL DÖVİZ FİYATLARI CANLI

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Euro ve dolar bugün ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 9 Eylül canlı rakamlar ile euro ve dolar fiyatları…

DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 7,4815

SATIŞ: 7,4832

EURO FİYATLARI

ALIŞ: 8,8074

SATIŞ: 8,8117

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Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro 9 Eylül bugün ne kadar?
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