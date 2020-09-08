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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları

Haberi: ne kadar? Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları

Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar vatandaşların ile ilgili araştırmaları yapmalarına neden oluyor. Bu süreçte özellikle uygun faiz oranları ile sunulan krediler vatandaşlar tarafından tercih ediliyor, araç ve ev satışlarında patlamaya neden oluyor. Peki, güncel kredi faiz oranları bugün ne kadar? İşte Vakıfbank-Halkbank-Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 8.9.2020 18:44 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları

, vatandaşlar tarafından son dönemde en çok araştırılan haberleri arasında yer alıyor. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarındaki indirimi sonrası otomobil ve ev satışlarında patlama yaşandı. Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı. Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 büyüdü.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ev ve otomobil almak isteyenler kendileri için en uygun kredi seçeneğini bulmak istiyor. Bu süreçte 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtı internet üzerinden sıkça aratılıyor. Biz de kredi kullanmak isteyenler için güncel oranları listeledik. İşte Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, Yapıkredi, TEB, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 1.09

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.99

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sarıpanjur konut kredisi: 1.09

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.57

Taşıt kredisi: 1.33

Konut kredisi: 1.19

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.44

Konut kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.47

Pandemide evlerde meditasyona ilgi arttı
Pandemide evlerde meditasyona ilgi arttı
Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.20

Ev kredisi: 1.15

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.26

Konut kredisi: 1.29

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.07

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.45

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.66

Tüketici kredisi: 1.66

Mortgage kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.46

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 1.45

Pandemide evlerde meditasyona ilgi arttı
Pandemide evlerde meditasyona ilgi arttı
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Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank-Vakıfbank-Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları
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