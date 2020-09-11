Son dakika | Bakanlık duyurdu: Dev projede sona gelindi...

Yıldız, "Bu sayede Ankara'ya temiz ve güvenilir içme suyu sağlanacaktır. Ankara İçme Suyu 2'nci Merhale Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi inşaatında yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, işletmeye alma testlerinden sonra burası hizmete alınmış olacaktır. İş kapsamında tüm inşaat (çevre düzenlemesi hariç), elektrik, mekanik imalat tamamlanmıştır. Çevre düzenlemesi, SCADA yazılım çalışmaları ve işletmeye alma çalışmaları devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.