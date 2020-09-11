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Son dakika | Bakanlık duyurdu: Dev projede sona gelindi...

Son dakika haberi... İçme Suyu 2'nci Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası inşaatı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'ya yapılan yatırımlarla ilin mümbit toprakları suyla buluşturulurken, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmaları devam ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 09:37 Son Güncelleme: 11.9.2020 09:41 ABONE OL
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Dev projede sona gelindi...

ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ankara İçme Suyu 2'nci Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası İnşaatı çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Dev projede sona gelindi...

Kurumun yatırımlarıyla 'nın en önemli içme suyu kaynaklarından Işıklı Regülatör Havzası'nın korunması amacıyla Bolu'nun Gerede ilçesinde 8 bin 200 metreküp/gün kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapıldığı bilgisini veren Yıldız, Gerede'nin evsel atık sularının arıtılması ve endüstriyel kaynaklı arıtılmış atık suların da havza dışına aktarılmasıyla Işıklı Regülatör Havzası'nda kirlilik oluşturabilecek atık su kaynaklarının bertaraf edilerek, Ankara'nın içme suyu kaynaklarına atık suların karışmasının önleneceği kaydetti.

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Dev projede sona gelindi...

Yıldız, "Bu sayede 'ya temiz ve güvenilir içme suyu sağlanacaktır. Ankara İçme Suyu 2'nci Merhale Işıklı Regülatör Havzası inşaatında yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, işletmeye alma testlerinden sonra burası hizmete alınmış olacaktır. İş kapsamında tüm inşaat (çevre düzenlemesi hariç), elektrik, mekanik imalat tamamlanmıştır. Çevre düzenlemesi, SCADA yazılım çalışmaları ve işletmeye alma çalışmaları devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika | Bakanlık duyurdu: Dev projede sona gelindi...
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