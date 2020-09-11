Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede konuşan Bakan Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan'ın dost ve kardeş iki ülke olduğunu belirterek, söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasında 2019 yılında ikili ticaret hacminin 4,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bu rakamın iki ülkenin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğunu belirten Pekcan, amaçlarının iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak olduğunu söyledi. Türkiye ile Azerbaycan arasında 25 Şubat tarihinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı gerçekleştirildiğini ve bu toplantı vesilesiyle ikili ticaret hacmini arttırmak açısından oldukça önemli bir adım olan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalandığını hatırlatan Pekcan, "Anlaşmanın iç onay sürecinin Azerbaycan'da tamamlanmış olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Biz de iç onay sürecini Meclisimiz açılır açılmaz inşallah tamamlayacağız. Hedefimiz Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak" dedi.

Pekcan, özellikle Covid-19 nedeniyle Türkiye'nin Orta Asya'ya ihracatında İran üzerinden yapılan taşımaların sekteye uğradığını, bu çerçevede Gürcistan-Azerbaycan-Hazar güzergahının daha da önem kazandığını ifade ederek, bu hattın ve özellikle de demiryolunun ticarette çok daha aktif biçimde kullanılmasını arzu ettiklerini vurguladı. Pekcan, bu amaçla geçiş ücretlerinin azaltılmasına yönelik Azeri makamları ile istişarelerin sürdüğünü dile getirdi.

"KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR"

Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'nın kadın girişimcilik alanında yaptığı çalışmalara değinen Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak 'Kadın ve Genç Girişimci İhracat Daire Başkanlığı' adıyla özel bir birim kurduklarını ve Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Akademisi (Export Akademi) gibi birçok önemli programı hayata geçirdiklerini söyledi. Export Akademi projesinin BM ve DTÖ tarafından oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezi'nin "SheTrades Outlook" platformunca mükemmel olarak nitelendirildiğine ve iyi uygulama örnekleri arasına alındığına dikkat çeken Pekcan, Azerbaycan ile bu konudaki tecrübeleri paylaşabileceklerini ifade etti. Kadın kooperatiflerini güçlendirmek için yeni bir hibe destek programını başlattıklarını ve kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için projeler yapmaya devam ettiklerini belirten Bakan Pekcan, "Kadın güçlenirse aile güçlenir, ekonomi güçlenir" dedi.

Nahçıvan'ın ticari olanaklarının geliştirilmesi hususuna da büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda özel çalışmalar yaptıklarını anlatan Pekcan, "Azerbaycan ile işbirliğimizden memnunuz. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile beraber çok daha güzel işlere, çok daha büyük ticaret hacmine imza atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'NİN ASYA İLE AVRUPA ARASINDA BİR ULAŞIM MERKEZİ OLMA STRATEJİK HEDEFLERİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova da iki ülke arasında mevcut ticaret hacminin üzerinde bir potansiyel olduğunu belirterek, karşılıklı işbirliği ve ortak çabayla mevcut ticaret hacmini artırmaya çalışacaklarını söyledi. Gafarova, gerek Türkiye'de, gerek Azerbaycan'da kadınlara önemli destekler verildiğini ifade ederek, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi yönünde Türkiye ile ortak çalışmalar yapabileceklerini söyledi. Ulaştırma ve enerji projelerine de değinen Gafarova, "Biz bir millet, iki devletiz. İlişkilerimiz ortak dil, din, tarihe dayanıyor. Geleceğimizi de birlikte kuruyoruz. Türkiye, Azerbaycan ile büyük işler başarıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gibi projeler bunlardan bazıları. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi, tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak bir demiryolu. İki kardeş ülkenin ortak çabalarıyla hayata geçirilen bu proje, Azerbaycan ve Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında bir ulaşım merkezi olma stratejik hedeflerinin önemli bir parçası. Bu stratejik hedefe bir an önce ulaşacağımıza eminim" şeklinde konuştu.

