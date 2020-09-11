Türk kozmetiği dünyaya açıldı

Yenİ nesil sağlıklı malzemeler için daha çok teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Pandemi döneminde bu ihtiyaç daha çok arttı. Teknoloji odaklı yeni girişimlere yatırım sağlayan "Deep-Tech" fonu Diffusion Capital Partners'ın (DCP) portföyünde yer alan yeni nesil fonksiyonel malzeme teknolojisi şirketi Entekno'ya ciddi bir yatırım geldi. Yüksek performanslı malzeme sektörünün dünya devi İngiliz şirketi Croda, 1.5 milyon sterlin yatırım yaparak ortak oldu. Bu yeni ortaklıkla birlikte Croda, Eskişehir'de Entekno'nun, geliştirdiği yeni MicNo tanecik teknolojisi ile güneş kremi ve kozmetik alanında geliştirdikleri malzemenin uluslararası alanda satılması konusunda önemli rol oynayacak. Entekno da Croda'nın 'İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme Merkezleri'nden biri olarak sürdürülebilir bir gelecek ve dünya için özgün ürünler yaratacak.Entekno'nun yeni teknolojiyle geliştirdiği güneş kremleri etkin UV koruma etkisi ile diğer güneş kremlerine göre daha az aktif malzeme ile daha yüksek koruma sağlarken transparan ve çevreci özelliğiyle cilt üzerinde kalıntı görüntüsünün oluşmasını engelliyor. Hem düşük maliyetli üretilen hem de daha güvenli UV koruması sağlayan MicNo tanecik teknolojisi, güneş altında şeffaf görünen ve deri altına nüfuz etmeyen güvenli tozlar oluşturulmasına etki ediyor. Hassas ciltlerde ve bebeklerde de kullanılabilen üstün teknoloji ile üretilmiş güneş kremi yeni nesil ve özgün bir buluş. Prof. Dr. Ender Suvacı liderliğinde kurulan Entekno, Eylül 2017'de Diffusion Capital Partners'dan yatırım aldı. DCP'nin ekibinin yatırım yaptığı şirketler arasında Mikro Biyosistemler, Tazi.ai, Magspin, V-Count, Appsilon, Mavilab, SBS Beeo, Episome, Paraşüt, BMT BAPS, NUBIGON, Medrics, Virasoft, Burgeon, Atarlabs ve Entekno yer alıyor. Diffusion Capital Partners'ın (DCP) 2015'te yönetmeye başladığı ilk fon 37 milyon euroya ulaştı. İlk fondan çeşitli alanlarda 18 yatırım gerçekleşti. Eylül ayının sonunda faaliyete geçecek olan 35 milyon euro büyüklükteki yeni fon ile yatırım sayısını artırmaya devam edecek. Fon, son kapanış öncesi 15-20 girişime yatırım yaparak 60 milyon euro büyüklüğe ulaşmayı hedefleiyor. DCP Kurucu Ortağı Haluk Zontul, "DCP ekibi olarak, her zaman derin teknolojide dünya çapında rekabet edebilecek Türk şirketleri dünyaya açmaya hedefliyoruz" dedi.ENTEKNO Kurucusu, Prof. Dr. Ender Suvacı; "Çevreci ve inovatif ileri teknoloji malzemeleri sektöründeki çalışmalarımız, MicNo tanecik teknolojisi ile yarattığımız yeni nesil kozmetik ve kişisel bakım hammaddeleri yaklaşımlarımızın Croda tarafından ilgi görmesi ve Croda'nın ortağımız olması bizi çok mutlu etti. Bu işbirliğinde bizi daha da mutlu eden bir diğer olgu, Entekno'nun ve Croda'nın değer ve ilkelerinin birbiriyle tam olarak örtüşmesi ve her iki kuruluşunda ana gayesinin yaşamları kolaylaştıracak çözümlere kendilerini adamış olması. Croda vasıtasıyla dünyaca ünlü kozmetik markalarına yeni nesil kozmetik ve güneş kremi hammaddelerinin temin edilecek olması bizi hem ülkemiz adına hem de ekibimiz adına gururlandırıyor. Bu ortaklıkla birlikte, bizim üstün inovasyon yeteneklerimiz ve buluşlarımız, Croda'nın yoğun pazarlama ve satış gücüne destek olacak" dedi.